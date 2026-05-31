O Palmeiras reforçou este domingo a liderança no Brasileirão ao vencer, em casa, a Chapecoense (1-0), último classificado, num jogo impróprio para cardíacos, com a equipa de Abel Ferreira a chegar ao golo quando já estava reduzida a dez por expulsão de Allan no final da primeira parte.

Já depois dos 90 minutos, os visitantes ainda gelaram as bancadas, com o golo do empate, mas, para alívio do treinador português, o golo acabou por ser anulado por falta ofensiva. Num jogo que se prolongou até aos 110 minutos, ainda foi assinalado um penálti contra a equipa da casa, mas o ex-sportinguista Bolasie acertou em cheio na trave e Abel Ferreira suspirou de alívio.

Ainda antes do início do jogo no Parque Antártica, Abel Ferreira perspetivava um jogo «difícil» pela falta de tempo de preparação e também pelas muitas alterações que promoveu no onze habitual para o último jogo antes da paragem para o Mundial 2026. A verdade é que o Verdão, esta noite a jogar com um equipamento alternativo, a fazer lembrar a seleção brasileira, entrou forte no jogo, com uma elevada pose de bola e um ataque constante à profundidade, com especial destaque para Allan, a provocar desequilíbrios com constantes lances individuais.

No entanto, a Chapecoense susteve as primeiras investidas da equipa da casa, ganhou confiança e obrigou o Palmeiras a optar por remates de fora da área. Allan voltou a estar muito perto do golo, mas, logo a seguir, viu um cartão vermelho direto por um pisão a Giovanni Augusto. Antes do intervalo, o Palmeiras perdia o seu melhor jogador e ficava reduzido a dez diante do último classificado.

Abel Ferreira procurou reequilibrar a equipa com as entradas de Riquelme Fillipi e Larson e acabou por chegar ao golo, aos 65 minutos, com Felipe Anderson a lançar Paulinho que, face à saída do guarda-redes, rematou, à entrada da área, para o fundo das redes.

Parecia que estava feito, até porque o Palmeiras, apesar de reduzido a dez, estava a controlar o jogo, mas, já em tempo de compensação, aos 90+5, num lance confuso na área do Palmeiras, Ítalo, na recarga a um primeiro remate do ex-sportinguista Bolasie, empatou o jogo para desespero dos jogadores do Palmeiras que reclamavam uma falta antes do remate fatal. O árbitro começou por validar o golo, mas, depois de alertado pelo VAR, foi rever as imagens e acabou por anular o golo.

Agora sim parecia que estava feito, mas houve ainda mais um caso a ensombrar este jogo. Naquele que seria o último lance do jogo, protagonizado por Bolasie, o VAR detetou uma alegada falta de Khellven sobre Neto Pessoa. O árbitro voltou a ir ao vídeo e, já com o cronómetro a marcar 62 minutos, acabou por assinalar grande penalidade contra o Palmeiras. Grande apreensão no banco da equipa paulista, mas Bolasie, na marca dos onze metros, atirou à trave e o jogo acabou logo a seguir.

Acabou com uma grande festa dos jogadores do Palmeiras, com todo o banco a saltar para dentro do relvado, enquanto, do outro lado, Bolasie deixava o campo em lágrimas.

Com esta vitória, o Palmeiras passa a contar com 41 pontos no topo da classificação, mais sete do que o Flamengo que tem menos um jogo.

Entretanto, no outro jogo realizado este domingo, o Atlético Mineiro foi ao Estádio São Januário bater o Vasco da Gama com um golo solitário do defesa Vitor Hugo ainda na primeira parte.

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