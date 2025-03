Pedro Caixinha volta a estar em rota de colisão com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, depois da derrota diante do Vasco da Gama, por 1-2, no passado domingo, na primeira jornada do Brasileirão. O dirigente

«Voltar ao Brasileirão é excelente, é um objetivo importante, mas não queremos permanecer em disputas secundárias e diferentes da nossa tradição. É inadmissível, era um jogo para três pontos. Uma equipa que treina, treina, treina, depois sofre este tipo de golos de cabeça... Temos de voltar e dizer que o Santos está, mais uma vez, na luta», começou por apontar o presidente do Santos em conversa com os jornalistas.

Marcelo Teixeira considera que, mesmo com a lesão de Neymar, o plantel está construído para altos voos e fala em «falhas gravíssimas».

«Tem um plantel para esse tipo de resposta, temos condições de fazer uma campanha e nós precisamos dessa reação. Temos de corrigir falhas gravíssimas, num campeonato como este não podemos sair daqui apenas a lamentar. Lamentar, corrigir e ganhar pontos. É isso que o Santos precisa neste início do campeonato», prosseguiu.

O Santos até chegou ao intervalo na frente do marcador, mas o Vasco acabou por virar o resultado com um golo do português Nuno Moreira. No final do jogo, Caixinha falou em «falta de energia», mas Marcelo Teixeira não quer ouvir falar em desculpas.

«Não vejo queda de preparação física. Vejo as modificações, naturais, que o treinador fez. A equipa estava montada mesmo sem Neymar e Soteldo. Lógico que são peças importantes, mas a equipa esteve bem na primeira parte. Na segunda, não justifico pela preparação física. A equipa demorou um pouco para impor de novo um ritmo», atirou.

Já em fevereiro, Caixinha esteve muito perto de deixar o Santos depois de um desentendimento com o presidente que agora volta a apontar o dedo ao treinaor.

«É uma lição, sem dúvida alguma, pelo que ouvi no balneário. Mas não adianta nós ouvirmos no balneário e não trabalharmos para fazer essas correções. Temos de ouvir, admitir o erro, as falhas gravíssimas e, ao ouvir, temos de trabalhar para que, na próxima partida, façamos por merecer um resultado positivo. O Santos não poderia sair do Rio sem os três pontos. A questão física e ausência de jogadores não justifica. O Santos tem de vir aqui e sair com a vitória», referiu ainda Marcelo Teixeira.