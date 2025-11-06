O Flamengo não foi além de um empate diante do São Paulo (2-2), na visita à Vila Belmiro, num jogo eletrizante que ficou marcado pela expulsão do ex-sportinguista Gonzalo Plata. Um empate que não permitiu à equipa carioca ultrapassar o Palmeiras de Abel Ferreira, que joga esta quinta-feira, no topo da classificação do Brasileirão.

Um jogo que arrancou a todo o gás, com o São Paulo a chegar *a vantagem logo aos 2 minutos, com um golo de Luciano. O Flamengo respondeu rápido e empatou, cinco minutos depois, na sequência de um penálti, convertido por Arrascaeta que, com este golo, passou a ser o estrangeiro com mais golos com a camisola do Flamengo (95 golos e 346 jogos).

O jogo seguiu intenso até ao intervalo e o Flamengo chegou a comemorar a reviravolta, com um golo de Samuel Lino que acabou por ser anulado por fora de jogo.

A verdade é que a equipa do Rio de Janeiro entrou mais forte no segundo tempo e acabou mesmo por chegar à vantagem com um golo de Samuel Lino, aos 63 minutos, mas, logo a seguir, ficou reduzida a dez, por expulsão de Gonzalo Plata por falta sobre Arbolea.

A jogar contra dez, o São Paulo voltou a crescer no jogo, o treinador Hernan Crespo apostou em jogadores mais ofensivos e Ferreira acabou mesmo por empatar na sequência de um corte incompleto da defesa do Flamengo. O São Paulo ainda foi à procura da vitória, mas o Flamengo conseguiu segurar o empate que lhe permite alcançar o Palmeiras.

A equipa comandada por Abel Ferreira segue líder, face ao maior número de vitórias, e pode mesmo descolar do rival esta quinta-feira quando receber o Santos no Allianz Parque.

A classifcação do Brasileirão

