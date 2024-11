Sem adeptos nas bancadas e sem golos nas balizas. Foi assim que acabou o duelo entre o Atlético Mineiro e o Botafogo, uma antecipação do que vai ser a final da Libertadores, num jogo que teve um pouco de tudo, menos a festa do golo. Um duelo intenso, com três expulsões, oportunidades desperdiçadas e confusão no final do jogo. Um nulo que deixa o Brasileirão ao rubro, agora com o Palmeiras de Abel Ferreira a apenas dois pontos do Botafogo de Artur Jorge.

Um jogo que começou com as bancadas do Estádio Independência vazias, devido ao castigo imposto ao clube mineiro, na sequência dos incidentes registados na Taça do Brasil, mas muito quente, com a equipa da casa a chegar ao intervalo reduzida a dez por expulsão de Rubens, aos 40 minutos, depois de duas faltas consecutivas sobre Luiz Henrique. Antes disso, o Botafogo já tinha estado por cima, com destaque para um livre de Almada que levou a bola à barra.

A equipa carioca, em vantagem numérica, esteve quase sempre por cima do jogo, desperdiçou novas oportunidades na segunda parte, mas, já perto do final do jogo, também ficou reduzida a dez, por expulsão do guarda-redes Alexandre Barboza, também com dois amarelos num espaço de poucos minutos.

Consumado o nulo, mais confusão no regresso aos balneários, com seguranças do Atlético e jogadores do Botafogo. No meio da confusão, Luiz Henrique arremessou uma garrafa, o árbitro reviu as imagens do VAR e expulsou o avançado da equipa carioca.

Feitas as contas, o Palmeiras, que mais cedo tinha vencido o Bahia, fica agora a apenas dois pontos do líder Botafogo no topo da classificação do Brasileirão.