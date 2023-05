O Bahia comandado por Renato Paiva somou a primeira vitória no Brasileirão na última madrugada ao bater o Vasco da Gama, em pleno Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, por 1-0.

Um golo solitário de Thaciano, mesmo em cima do intervalo, aos 44 minutos, permitiu ao Bahia somar os primeiros pontos, ao fim de três jornadas, no regresso à Série A do Brasileirão.

Foi também a primeira derrota do Vasco e o jogo acabou ao som de assobios e vaias dos adeptos.

Com esta vitória, o Bahia sobe até ao 15.º lugar da classificação do Brasileirão, com três pontos, enquanto o Vasco é 9.º, com 4.

