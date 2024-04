Com um golo solitário de Mateo Ponte, o Botafogo bateu o Atlético Goiás por 1-0 e alcançou o primeiro triunfo sob o comando do treinador Artur Jorge no Brasileirão.

O antigo treinador do Sp. Braga começou por surpreender ao deixar Tiquinho Soares no banco, mas o antigo avançado do FC Porto acabou por ser chamado à contenda aos 23 minutos para render o jovem Matheus Oliveira que saiu com problemas físicos. A equipa carioca entrou a mandar no Jogo no Estádio Nilton Santos e adiantou-se no marcador aos 34 minutos.

Apesar da supremacia na primeira parte, a equipa da casa ainda passou por momentos difíceis e os visitantes de Goiás chegaram a ameaçar o empate.

Depois de uma derrota diante da LDU, na Libertadores, e outra diante do Cruzeiro, no Mineirão, o Botafogo somou os primeiros três prontos no Brasileirão no primeiro jogo em casa.

