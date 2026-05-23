O Botafogo de Franclim Carvalho foi ao Estádio Morumbi impor um empate ao São Paulo (1-1) em jogo da 17ª jornada do Brasileirão. A equipa carioca entrou no jogo praticamente a perder, mas nunca baixou os braços e acabou recompensada no final do jogo, já depois de ter visto dois golos anulados.

O jogo começou praticamente com o golo do São Paulo, logo aos 3 minutos. Um golo que resulta de um primeiro remate de Artur para um corte incompleto de Neto que permitiu a Luciano abrir o marcador.

A equipa da casa entrou bem, teve oportunidades para ampliar a vantagem, com destaque para mais um remate de Artur, mas chegou ao intervalo em dificuldades, com duas substituições forçadas, com Luciano e Sabino a saírem com queixas físicas.

Logo a abrir a segunda parte, Arthur Cabral marcou, na sequência de um livre de Marçal, mas foi assinalado fora de jogo. O antigo avançado do Benfica fez, depois, uma assistência para Barrera empatar, mas, mais uma vez, a bandeirola estava levantada e o resultado manteve-se, para desespero de Franclim Carvalho, inalterado.

No entanto, o Botafogo nunca desistiu e, aos 89 minutos, acabou mesmo por chegar ao empate: Marçal cabeceou na sequência de um canto, Rafael ainda defendeu a soco, mas Barrera, na recarga, atirou a contar.

Com este empate, o São Paulo segue no quarto lugar, com 25 pontos, enquanto o Botafogo, com 23, é nono.

No outro jogo já finalizado, o Vitória bateu o Internacional por 2-0.

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