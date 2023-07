O Cuiabá de António Oliveira foi ao Estádio Arena Castelão quebrar a invencibilidade caseira do Fortaleza, com uma vitória por 1-0, em jogo da 15.ª jornada do Brasileirão.

O Dourado, comandado pelo treinador português, já é a segunda melhor equipa da Série A como visitante, com três vitórias, um empate e apenas uma derrota fora de casa.

Na noite deste domingo, o golo solitário do jogo foi marcado por Deyverson, aos 18minutos, depois de um erro crasso de João Ricardo.

Com este resultado, o Cuiabá sobe até ao 13.º lugar da classificação do Brasileirão, enquanto o Fortaleza cai para o oitavo posto.

Veja o resumo do jogo: