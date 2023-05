O Cuiabá de António Oliveira foi a Belo Horizonte vencer o Cruzeiro de Pepa por 1-0, com um golo solitário de Deyverson, a fechar a 7.ª jornada do Brasileirão. Um resultado que permitiu aos visitantes sair da zona de despromoção, onde estão os históricos Corinthians e Vasco da Gama e também impediu a equipa da casa de chegar ao segundo lugar.

Deyverson, um avançado que passou pela formação do Benfica e que chegou a jogar no Belenenses, há uma década, marcou o golo solitário do jogo, aos 37 minutos, com uma cabeçada na área a cruzamento de Fernando Sobral.

O avançado foi mesmo o protagonista deste jogo, não só porque teve mais duas boas oportunidades, a abrir a segunda parte, mas porque também reagiu aos insultos dos adeptos do Cruzeiro. No final do jogo, Deyverson deixou uma palavra de solidariedade para com Vinicius Junior, alvo de ataques racistas em Espanha.

«Queria falar algo que não tem a ver com o jogo de hoje. O Vini Jr passou por um momento muito complicado na Espanha. Muita força para ele, que Deus o abençoe. Está a fazer um grande campeonato pelo Real Madrid. É um cara por quem tenho grande carinho. Racismo é uma coisa muito feia, não tem que existir. Muita força ao Vinícius Junior», destacou o avançado no final do jogo.

