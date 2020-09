Num dos maiores clássicos do futebol brasileiro, o Flamengo recebeu e venceu o Fluminense, no Maracanã, por 2-1.

A equipa orientada por Domènec Torrent colocou-se a ganhar logo aos oito minutos, com um golo de Filipe Luís.

Pouco depois da meia hora de jogo, Muriel Becker, guardião do Flu, não ficou bem na fotografia. O guardião, que passou pelo Belenenses, aliviou para a entrada da área, onde estava Gabigol, que aproveitou para aumentar a vantagem dos rubro-negros.

A resposta do Fluminense só surgiu nos minutos finais da partida, com um cabeceamento certeiro de Digão.

Depois de um início tremido com apenas uma vitória em cinco jogos, o espanhol Domènec Torrent somou a quarta vitória consecutiva ao comando do Flamengo, e a antiga equipa de Jorge Jesus já está no segundo lugar do Brasileirão.