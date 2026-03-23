O Flamengo de Leonardo Jardim foi ao Neo Química Arena, em São Paulo, empatar com o Corinthians 1-1 num jogo recheado de polémicas. Um empate que atrasa os cariocas na perseguição ao Palmeiras de Abel Ferreira e que aumenta a série de jogos do clube paulista sem vencer para sete, portanto, ninguém ficou propriamente feliz.

A verdade é que o jogo começou animado, com o Flamengo a adiantar-se no marcador logo aos dois minutos. Erro de Hugo Souza que permitiu a Jorginho lançar Pedro que, por sua vez, assistiu Paquetá para o primeiro golo deste clássico do futebol brasileiro. Um golo madrugador que levou a equipa da casa a reagir em força e a criar muitas oportunidades até chegar ao empate, aos 19 minutos, num lance desenhado pelo neerlandês Memphis Depay. Passe na profundidade a lançar Matheus Bidu e o lateral a cruzar para a finalização de Yuri Alberto.

O jogo seguiu intenso até ao intervalo, com oportunidades nas duas balizas, com destaque para um remate de Arrascaeta e uma grande defesa de Hugo Souza.

As polémicas começaram logo no arranque da segunda parte, com o Flamengo a ficar reduzido a dez, aos 52 minutos, na sequência de um pisão de Evertton Araújo no tornozelo de Breno Bidon. O árbitro mostrou desde logo o cartão vermelho, foi convidado pelo vídeoarbitro a rever as imagens, mas manteve a decisão. A partir daqui o jogo tornou-se mais confuso, com muitas quezílias, faltas e interrupções, com destaque para uma falta de Ayrton Lucas sobre André que levou o Corinthians a pedir um penálti que não foi marcado.

O Flamengo, reduzido a dez, acabou por recuar na defesa do resultado, diante de um Corinthians que teve poucos espaços para procurar a reviravolta. Ainda assim, o Timão esteve muito perto de marcar, já em período de compensação, mas Rossi defendeu o remate de Yuri Alberto.

Com este resultado, o Flamengo, com 14 pontos, segue no quarto lugar, já a cinco pontos do Palmeiras, enquanto o Corinthians é 11.º com 10 pontos.

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