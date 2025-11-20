O Fluminense bateu o Flamengo por 2-1 na última madrugada, no clássico carioca no Estádio Maracanã, e, desta forma, deu nova alma à luta pelo título no Brasileirão, permitindo ao Palmeiras de Abel Ferreira, que tinha tropeçado diante do Vitória, recuperar um ponto e ficar a apenas dois do primeiro lugar.

Confira a classificação do Brasileirão

A verdade é que o Fluminense também estava obrigado a vencer para poder continuar a lutar por uma vaga na próxima edição da Taça Libertadores e entrou com tudo neste dérbi do Rio de Janeiro, tirando máximo proveito do desacerto da equipa comandada por Filipe Luís na primeira parte, com destaque para as ações de Lucho Acosta que desbaratou por completo a defesa do líder.

Foi mesmo Lucho Acosta que abriu o marcador, aos 25 minutos, com um grande golo. Quando se esperava uma reação do Flamengo, uma série de erros permitiu ao Fluminense ampliar a vantagem num lance repleto de erros o processo defensivo do Fla. Começa comum mau atraso de João Victor e, depois, Rossi complica ainda mais, ao tentar controlar a bola, acabando por ceder à pressão de Serna que roubou a bola e fez o 2-0.

O Flamengo, que tinha a possibilidade de disparar no topo da classificação a quatro jornadas do fim, começava a ver a vida a andar para trás. A segunda parte foi bem diferente, desde logo, porque o Fluminense recuou no campo e ofereceu a bola ao rival que cresceu a olhos vistos, sobretudo depois da entrada do ex-benfiquista Cebolinha.

O jogo ficou depois marcado por um lance polémico, com Tiago a atingir ostensivamente Bruno Henrique, mas o árbitro nada assinalou. O jogo prosseguiu de sentido único, mas o Flamengo só conseguiu reduzir a diferença aos 85 minutos quando, na sequência de um remate de Saúl a bola foi ao braço de Renê. Na conversão do castigo máximo, Jorginho reduziu a diferença, mas o Flamengo já não a tempo de resgatar, pelo menos, um ponto.

Com este desaire, o Palmeiras, que podia ter comprometido a luta pelo título, acaba por reduzir a diferença para apenas dois pontos no topo da classificação quando ficam quatro jornadas por disputar.

O Fluminense, por seu lado, sobre provisoriamente ao sexto lugar e continua na luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Veja o resumo deste dérbi: