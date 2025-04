O Santos de Pedro Caixinha perdeu diante do Fluminense, no Estádio Maracanã, num jogo que marcou a estreia de Neymar na atual edição do Brasileirão. O experiente avançado saltou do banco ao intervalo e acabou por ser protagonista neste jogo que ficou resolvido praticamente no último lance.

Depois de uma primeira pare sem golos, Neymar foi chamado à contenda e foi, desde logo, alvo de uma intensa marcação da parte de Samuel Xavier e também alvo dos cânticos dos mais de 46 mil adeptos do Flu que preencheram as bancadas.

A verdade é que Neymar foi ficando irritado com a marcação cerrada do lateral do Fluminense e acabou mesmo por ver um cartão amarelo depois de uma falta mais dura. Samuel Xavier foi uma autêntica sombra do avançado e, cada vez que se cruzavam, havia faísca em campo.

Um duelo que durou toda a segunda parte e, já em tempo de compensação, Samuel Xavier rematou sobre a direita, a bola sofreu um ressalto e acabou nas redes do Santos. Os adeptos recuperaram de imediato os cânticos ofensivos dirigidos a Neymar, com o lateral do Fluminense a dançar em pleno relvado.

Vida complicada para Pedro Caixinha, que só soma apenas um ponto ao fim de três jogos, ao contrário de Renato Gaúcho, novo treinador do Fluminense, que já soma seis pontos.

A classificação do Brasileirão

Veja o resumo deste jogo: