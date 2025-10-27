O duelo entre o Palmeiras de Abel Ferreira e o Cruzeiro de Leonardo Jardim, no Allianz Parque, em São Paulo, terminou com muita polémica e sem golos. Um resultado que permite ao Verdão seguir no topo da classificação do Brasileirão, com mais um ponto do que o Flamengo e mais cinco do que o rival da última madrugada que continua no terceiro lugar do pódio.

Confira a classificação do Brasileirão

Com mais de 40 mil adeptos nas bancadas, o Cruzeiro procurou assumir a iniciativa do jogo, no ataque ao primeiro lugar, diante de um Palmeiras que apostou mais nas transições. Logo a abrir o jogo o VAR chamou o árbitro para analisar uma possível expulsão de Gustavo Goméz, mas decidiu manter o amarelo, deixando, desde logo, o jogo a ferver, com os jogadores do Cruzeiro a reclamarem em todas as faltas.

O Palmeiras sentiu dificuldades em manter a posse de bola diante de um Cruzeiro que, com as movimentações do ex-sportinguista Matheus Pereira e Keny Arroyo, fazia estragos na frente de ataque. A melhor oportunidade resultou de um livre marcado pelo equatoriano Arroyo que proporcionou uma espetacular defesa a Carlos Miguel.

O Palmeiras conseguiu, depois, equilibrar a contenda na segunda parte e melhorou com a entrada de Sosa. O Cruzeiro acabou por ficar reduzido a dez, por expulsão de Fabrício Nuno e, a partir daí, o jogo ficou mais aberto, com a equipa de Abel Ferreira à procura da vitória, mas a verdade é que nenhuma das equipas quis perder. A equipa da casa ainda chegou a festejar um golo marcado por Sosa que acabou anulado por falta ofensiva de Cássio.

Um empate que permite ao Palmeiras seguir no primeiro lugar e manter a diferença para a equipa de Leonardo Jardim que deixou o relvado muito irritado. Abel Ferreira tem agora de mudar o foco para a Libertadores e preparar a equipa para o segundo jogo com o LDU Quito, no Equador, depois de ter perdido, em casa, por 3-0.

Veja o resumo do jogo: