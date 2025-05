O Santos encheu o Allianz Parque, casa emprestada pelo Palmeiras, mas não foi além de um nulo diante do Ceará, no fecho da 8.ª jornada do Brasileirão e, desta forma, continua afundado no penúltimo lugar da classificação. Uma crise que, já ditou o afastamento de Pedro Caixinha, que não parece ter fim à vista.

Com mais de 35 mil adeptos nas bancadas, recorde no Allianz Parque esta temporada, uma vez que o Palmeiras, nos jogos que já fez em casa, não foi além dos 31 mil adeptos, o Peixe passou mais uma noite difícil, somando um empate depois de três derrotas consecutivas. Em sentido contrário, o Ceará está numa sequência de três jogos sem derrotas e ocupa um surpreendente sexto lugar.

O Santos tentou de tudo, teve uma oportunidade flagrante já na segunda parte, com o ex-portista Tiquinho Soares isolado, mas não conseguiu bater a defesa do Ceará que, na primeira parte do jogo, tinha estado, em boa parte, por cima do jogo. Ainda com Neymar lesionado, foi o argentino Benjamin Rollheiser, cedido pelo Benfica, que puxou pela equipa paulista no ataque, mas o nulo manteve-se intacto até ao final.

Com apenas uma vitória em oito jogos, o santos continua, assim, afundado, no fundo da classificação, com apenas cinco pontos.

Na próxima ronda, há mais um teste difícil para o Santos, com um dérbi diante do rival Cortinthians no Neo Química Arena.

Confira a classificação do Brasileirão