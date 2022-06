O Corinthians comandado por Vítor Pereira desperdiçou uma oportunidade de chegar ao topo da classificação do Brasileirão na última madrugada ao ceder um empate, na visita ao Arena da Baixada, diante do Athletico Paranense de Luiz Felipe Scolari (1-1), num jogo da 12.ª jornada que ficou marcado por duas expulsões. Entretanto, o novo Flamengo de Dorival Júnior regressou às vitórias ao bater o Ciubá de António Oliveira por 2-0.

Começamos por Curutiba, onde o Corinthians entrou a ganhar na sequência de um livre de Róger Guedes, logo aos seis minutos, numa primeira parte dominada pelo Timão que, até ao intervalo, teve várias oportunidades para consolidar a vantagem. No entanto, já o segundo tempo, a equipa da casa reagiu, depois da entrada de Vitor Roque e o jogo aqueceu. O avançado equilibrou o jogo com um remate à trave e depois «arrancou» a grande penalidade que, aos 82 minutos, permitiu ao Athletic chegar ao empate, na sequência de uma falta de Raul Gustavo que permitiu a Terans marcar desde os onze metros.

Mas antes do empate as duas equipas ficaram reduzidas a dez, aos 76 minutos, depois de um encosto de cabeças entre Moura e Roni. O jogador do Corinthians tinha entrado em campo cinco minutos antes de ver o vermelho e deixou Vítor Pereira furioso. A verdade é que o Corinthians desperdiçou a oportunidade de ultrapassar o Palmeiras de Abel Ferreira no topo da classificação. Com este empate, o Timão passa a contar com os mesmos 22 pontos do que o Verdão, mas continua em segundo, apesar de contar com menos um jogo, devido à diferença de golos.

Confira a classificação do Brasileirão

Entretanto, no Maracanã, o Flamengo, sem jogar bem, somou a primeira vitória desde a saída de Paulo Sousa ao bater o Cuibá de António Oliveira por 2-0. Ayrton Lucas abriu o marcador, aos 7 minutos, enquanto Gabriel Barbosa confirmou o triunfo já na segunda parte, aos 79 minutos, num jogo que ficou marcado pelas lesões de David Luiz e Bruno Henrique.

O Flamengo sobe, assim, até ao nono lugar, com 15 pontos, enquanto o Ciubá continua em antepenúltimo, com 12.

Nos outros jogos da última madrugada, Fluminense e Atlético Mineiro empataram 0-0, enquanto o Internacional venceu no campo do Goiás por 2-1.

Veja os resumos do empate do Corintihians diante do At. Paranaense e da vitória do Flamengo sobre o Cuiabá: