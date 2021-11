O Palmeiras perdeu este domingo no terreno do Fluminense, por 2-1, e Abel Ferreira criticou o calendário do Brasileirão, já que os tricolores tiveram mais um dia de descanso.

«Houve dois jogos. Na primeira parte, o Palmeiras foi superior e podia ter chegado ao intervalo com mais golos, se a equipa tivesse calma. A equipa mostrou caráter, personalidade, mesmo num relvado irregular. Na segunda parte, o nosso adversário foi melhor, mostrou mais frescura física, e creio que isso aconteceu porque o adversário teve um dia a mais de descanso», começou por dizer na conferência de imprensa.

«Enquanto tivemos pernas e cabeça, acho que a equipa manteve o foco e foi organizada. Mas aos 60, 70, 80 minutos foram notórios os erros de passe e posicionamento, que não são normais na nossa equipa. Atribuo isso às capacidades físicas», acrescentou.

O treinador português lembrou que a situação já se arrasta desde o ano passado e considera que é «uma loucura».

«Estes jogadores não são de ferro. Este treinador não é de ferro», sublinhou.

O Palmeiras é terceiro no Brasileirão, com 58 pontos, a dois do Flamengo e a 10 do líder, o Atlético de Mineiro, ambos com um jogo ainda por realizar.