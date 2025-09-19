Abel Ferreira melhor do que PSG, Real Madrid e Benfica... fora de casa
Palmeiras é o clube com mais vitórias no mundo, enquanto visitante, em 2025
O Palmeiras derrotou o River Plate por 2-1, na madrugada desta quinta-feira, e atingiu um feito notável no futebol mundial.
Isto porque os comandados de Abel Ferreira garantiram a 18.ª vitória enquanto visitantes, no ano de 2025, mais do que qualquer outro clube no mundo. De acordo com os dados da plataforma Opta, são contabilizados os clubes das primeiras divisões de todos os campeonatos profissionais, excluindo amigáveis e jogos em campo neutro.
Este feito coloca o Palmeiras à frente de clubes como o PSG, que soma 17 triunfos fora de casa, o Benfica e o Barcelona, com 14 cada, e até mesmo o Real Madrid, que tem 13 vitórias na condição de visitante, este ano civil.
Confira aqui a lista dos clubes com mais vitórias fora de casa:
1- Palmeiras (Brasil): 18 vitórias
2- PSG (França): 17 vitórias
3- Galatasaray (Turquia), Celje (Eslovénia) e Flamengo (Brasil): 15 vitórias
4- Benfica (Portugal), Barcelona (Espanha) e Lillestrom (Noruega): 14 vitórias
5- Real Madrid (Espanha) e Union Saint-Gilloise (Bélgica): 13 vitórias