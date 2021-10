O regresso do público ao estádio não foi um momento feliz para o Palmeiras. A equipa de Abel Ferreira perdeu com o Bragantino (2-4), ficando a 14 pontos do líder Atlético Mineiro, e, no final, os gritos de apoio da bancada transformaram-se em vaias e insultos dirigidos ao treinador.

«É um momento de raiva, de dor para quem gosta do Palmeiras. Nós queremos mais e melhor da nossa equipa. Mas é isso que quero dos nossos adeptos, que nos apoiem durante o jogo todo, como fizeram hoje, e nos cobrem após o final, se o resultado e a exibição não forem do agrado», disse Abel Ferreira aos jornalistas em conferência de imprensa.

«Os adeptos apoiaram sempre a equipa, durante os 90 minutos, mesmo levando quatro, que é vergonha», frisou, apontando: «Não foi por eles que nós cometemos erros, não foi por eles que não tivemos força para conseguir outro resultado.»

«Estes adeptos ganham jogos. Com um elenco top e com estes adeptos a empurrar mesmo com o 3-0, são adeptos que ajudam, não há duvidas. Apoiaram até o fim e depois cobraram por causa do mau resultado. É isso que espero dos aeptos. No final, aplaudem ou vaiam e hoje não merecíamos outra coisa que não vaias», acrescentou Abel Ferreira, fazendo questão de dizer: «Os meus jogadores deram tudo. Cometemos erros, mas eles deram o que tinham e o que podiam.»

«Tentámos, fizemos o 3-2 e logo a seguir tivemos oportunidade para o 3-3, mas o primeiro golo que sofremos espelha os erros que cometemos nos golos que sofremos. Agora é aceitar, trabalhar, analisar e fazer mais e melhor», disse o técnico, assumindo a responsabilidade pela derrota.

«O maior culpado sou eu. Sou eu o treinador, eu escolho os jogadores que acho melhores. Os erros deles são os meus erros. Assumo a inteira responsabilidade pelos erros que eles cometem», afirmou ainda Abel Ferreira, falando ainda sobre a luta pelo título do Brasileirão:

«Eu tenho de ser realista, não posso estar a vender sonhos quando se vê um Atlético Mineiro fortíssimo, sem facilitar nada, um Flamengo também fortíssimo e, neste momento, nós estamos num mau momento.»

«Há muito jogo pela frente e temos que nos lembrar que temos um jogo no dia 27 [final da Libertadores] e são estes jogos que nos vão preparar para lá. Apesar das ausências, vamos trabalhar para fazer mais e melhor. Somos o Palmeiras, jogue quem jogar, mais jovens, mais experientes, é o Palmeiras que joga e quem entra tem de assumir as responsabilidades.»