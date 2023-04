O Cruzeiro conseguiu a primeira vitória no regresso à Série A do Brasil. Orientado pelo português Pepa, a equipa de Belo Horizonte recebeu o Grémio de Porto Alegre e venceu por 1-0, na segunda jornada do Brasileirão.

Na primeira ronda, a equipa de Pepa tinha perdido por 2-1 com o Corinthians, em São Paulo, mas no regresso a Belo Horizonte - o jogo foi no Independência, casa do América - foi feliz, mesmo terminado o jogo com uma expulsão.

O golo decisivo foi apontado por Bruno Rodrigues que na sequência de um pontapé de canto rematou de primeira, fez a bola ressaltar no chão e assim passar pelo guarda-redes do tricolor gaúcho, Gabriel Grando.

Na compensação da partida,o central Lucas Oliveira foi expulso e deixou o Cruzeiro reduzido a dez.

Ivo Vieira e Pedro Caixinha defrontaram-se nesta jornada também, com o Cuiabá, orientado pelo primeiro, a receber o Bragantino. O resultado final foi de 1-1. Foi o primeiro ponto do Cuiabá, já o Bragantino soma uma vitória e este empate.