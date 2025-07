Não está nada fácil a vida para Sérgio Oliveira e Gonçalo Paciência, sendo que os maus resultados do Sport deixam a equipa no fundo da tabela do Brasileirão e levaram dezenas de adeptos a invadirem o centro de treinos e ameaçarem os jogadores.

Através de vídeos divulgados nas redes sociais, é possível assistir ao discurso de um dos adeptos, que além de dizer que vai «atormentar» a vida dos atletas, acrescentou que todos os que aderiram ao protesto tinham «antecedentes criminais».

Assista aqui ao momento:

Através de um comunicado, o clube pronunciou-se face aos últimos acontecimentos e considerou «absolutamente inaceitável» a conduta dos adeptos, além de também admitir estar em comunicação com as autoridades para punir os autores das ameaças.

Num outro vídeo, é possível ver o adepto a agarrar num jogador do Sport, enquanto continua a pedir satisfações pelo mau momento da equipa, que desde o início da temporada já foi treinada por Pepa e António Oliveira.

Ao fim de 12 jogos no Brasileirão, o Sport soma apenas três pontos, graças aos três empates que conseguiu até ao momento, sendo que leva também nove derrotas para a competição.