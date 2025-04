O Vasco da Gama de Nuno Moreira foi derrotado no arranque da 4.ª jornada do Brasileirão, encaixando o segundo desaire, desta feita na visita ao Ceará (2-1). Na madrugada desta quarta-feira, o extremo ex-Casa Pia voltou a ser titular, mas saiu ao intervalo.

Na baliza do Vasco esteve Léo Jardim, guardião ex-Boavista e Rio Ave. Do outro lado, do banco do Ceará não saiu o defesa português Rafael Ramos (ex-Santa Clara).

Num encontro marcado pela ausência de Philippe Coutinho e pela lesão do francês Payet – que saiu aos 57 minutos – o Ceará inaugurou o marcador aos 29 minutos, pelo avançado Pedro Raul.

Entre trocas e cartões amarelos, e apesar do ascendente dos visitantes, o ponta de lança bisou aos 81 minutos. Apesar da resposta do Vasco, pelo avançado Vegetti, aos 90+3m, os três pontos ficaram com os anfitriões.

O Ceará atingiu os sete pontos e subiu ao 3.º lugar, em igualdade com Palmeiras e Flamengo (1.º), mas com um jogo adiantado. Segue-se a visita ao Bahia (14.º), na madrugada de terça-feira (meia-noite).

Por sua vez, o Vasco da Gama é 6.º, com seis pontos. No calendário de Nuno Moreira e companhia segue-se a receção ao líder Flamengo, na noite de sábado (22h30).