O Nacional renovou contrato com o futebolista colombiano Brayan Riascos. O avançado fica com uma cláusula de cinco milhões de euros, informou o clube insular, através da sua newsletter diária, esta terça-feira.

O jogador de 26 anos terminava contrato no final de 2020/2021, mas fica ligado para lá do anterior vínculo. O Nacional não revelou a duração do novo contrato: o Maisfutebol questionou fonte do clube, mas não obteve resposta até à publicação desta notícia.

Riascos tem sido peça fundamental no Nacional. Esta época leva cinco golos em nove jogos oficiais. Em 2019/2020, tinha feito 12 golos em 29 jogos, na segunda época na Choupana. Na primeira, 29 jogos e um golo.

A melhor época em Portugal continua a ser 2017/2018, com 41 jogos e 14 golos pela UD Oliveirense. Representou ainda Famalicão e Trofense, em Portugal.