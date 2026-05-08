«Cristiano Ronaldo tirou uma fotografia com a minha mãe, nunca me esqueci»
Brendan Rodgers explica ligação especial ao português mesmo sem ter trabalhado com ele
Brendan Rodgers explica ligação especial ao português mesmo sem ter trabalhado com ele
Brendan Rodgers, treinador do Al Qadsiah, explicou a ligação especial a Cristiano Ronaldo, avançado do Al Nassr com quem nunca partilhou balneário. O último encontro entre os dois aconteceu no dia 3 de maio, quando o Al Qadsiah venceu por 3-1.
Numa entrevista aos meios do clube, Rodgers diz que o relacionamento com o português já tem praticamente 20 anos.
«A nossa conexão vem de há muito tempo. Quando eu era um jovem treinador no Chelsea, a minha mãe estava presente num jogo contra o Manchester United. Ela queria conhecer Ronaldo, que era o seu jogador favorito naquela época. Mesmo estando eu a trabalhar para o Chelsea na altura. Eu falei com o Cristiano depois do jogo, perguntei-lhe se podia dizer um olá à minha mãe e ele fê-lo. Ela morreu em 2010», começou por explicar o norte-irlandês.
«Quando ele a conheceu, isso significou tudo para mim e significou tudo para ela. Ele passou tempo com ela, tirou uma fotografia, teve palavras amáveis com ela e isso sempre ficou comigo. E a nossa conexão ficou desde aquele momento», continuou.
Na primeira temporada na Arábia Saudita, Brendan Rodgers admite que a chegada do português ao país veio marcar uma mudança de paradigma.
«Ele é um homem que fez coisas incríveis na carreira, é provavelmente a razão pela qual tantas pessoas estão aqui, vindas da Europa e do mundo todo. Mas eu nunca vou esquecer aquele momento, porque foi muito especial para a minha mãe e obviamente para mim. A minha mãe não era fã do Manchester United, mas sim de futebol. Ela sabia o que era um bom jogador», concluiu o treinador de 53 anos.