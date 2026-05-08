Brendan Rodgers, treinador do Al Qadsiah, explicou a ligação especial a Cristiano Ronaldo, avançado do Al Nassr com quem nunca partilhou balneário. O último encontro entre os dois aconteceu no dia 3 de maio, quando o Al Qadsiah venceu por 3-1.

Numa entrevista aos meios do clube, Rodgers diz que o relacionamento com o português já tem praticamente 20 anos.

«A nossa conexão vem de há muito tempo. Quando eu era um jovem treinador no Chelsea, a minha mãe estava presente num jogo contra o Manchester United. Ela queria conhecer Ronaldo, que era o seu jogador favorito naquela época. Mesmo estando eu a trabalhar para o Chelsea na altura. Eu falei com o Cristiano depois do jogo, perguntei-lhe se podia dizer um olá à minha mãe e ele fê-lo. Ela morreu em 2010», começou por explicar o norte-irlandês.

«Quando ele a conheceu, isso significou tudo para mim e significou tudo para ela. Ele passou tempo com ela, tirou uma fotografia, teve palavras amáveis com ela e isso sempre ficou comigo. E a nossa conexão ficou desde aquele momento», continuou.

Na primeira temporada na Arábia Saudita, Brendan Rodgers admite que a chegada do português ao país veio marcar uma mudança de paradigma.

«Ele é um homem que fez coisas incríveis na carreira, é provavelmente a razão pela qual tantas pessoas estão aqui, vindas da Europa e do mundo todo. Mas eu nunca vou esquecer aquele momento, porque foi muito especial para a minha mãe e obviamente para mim. A minha mãe não era fã do Manchester United, mas sim de futebol. Ela sabia o que era um bom jogador», concluiu o treinador de 53 anos.