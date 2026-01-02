Brenna Johnson
OFICIAL: Brennan Johnson troca o Tottenham pelo Crystal Palace
Avançado galês é a transferência recorde dos londrinos
Crystal Palace anunciou, esta sexta-feira, a contratação do extremo Brennan Johnson, que chega do Tottenham a troco de 39 milhões de euros.
O galês torna-se a contratação mais cara da história do Crystal Palace, superando Christian Benteke que custou, na época 16/17, 31 milhões de euros.
Brennan Johnson cumpria a terceira época ao serviço da equipa liderada por Thomas Frank, onde registou um total de 27 golos e 14 assistências em 106 jogos.
From North London to South.— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 2, 2026
We are delighted to announce the signing of Brennan Johnson from Tottenham Hotspur ❤️💙
