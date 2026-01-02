Crystal Palace anunciou, esta sexta-feira, a contratação do extremo Brennan Johnson, que chega do Tottenham a troco de 39 milhões de euros.

O galês torna-se a contratação mais cara da história do Crystal Palace, superando Christian Benteke que custou, na época 16/17, 31 milhões de euros. 

Brennan Johnson cumpria a terceira época ao serviço da equipa liderada por Thomas Frank, onde registou um total de 27 golos e 14 assistências em 106 jogos. 

