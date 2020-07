O Brentford, clube que luta pelo acesso à Premier League, disputou na quarta-feira o último jogo oficial no famoso Griffin Park, único estádio dos escalões profissionais de Inglaterra a contar com um pub em cada esquina.



A equipa de Londres venceu o Swansea por 3-1 e avança desta forma para a final do play-off de acesso à primeira divisão inglesa, a ser disputada em Wembley, frente a Fulham ou Cardiff.



Na próxima época, o Brentford já estará instalado no novo estádio, o moderno Brentford Community Stadium, com capacidade para 17.250 espectadores.



Para trás ficará o Griffin Park, construído em 1904 e que recebeu o nome de um dos pubs localizados em seu redor: The Griffin. The Princess Royal, The New Inn e The Royal Oak também faziam as delícias dos adeptos antes e depois de cada jogo do Brentford. Agora, tudo será diferente.

El Brentford dirá hoy adiós definitivamente a Griffin Park, la que ha sido su casa desde 1904 (116 años). El estadio es el único de Inglaterra que cuenta con un pub en cada esquina (The Griffin, The Princess Royal, The New Inn y The Royal Oak). pic.twitter.com/lwMOVn9mRh — Álvaro Ramírez (@TheRebelDelgado) July 29, 2020