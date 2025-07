Na antecâmara do particular com o Gil Vicente, em Barcelos, o Brentford passou a manhã desta quarta-feira na Baía de Cascais.

Ao olhar dos mais atentos não passou despercebida a presença de Jordan Henderson, médio inglês e antigo capitão do Liverpool. A comitiva também conta com o guarda-redes Kelleher (ex-Liverpool) e como o avançado português Fábio Carvalho.

O particular em Barcelos está agendado para a tarde de sexta-feira (19h30).