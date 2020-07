A Roma foi até Brescia segurar-se a um lugar europeu e agudizar as dores da equipa da casa, cada vez mais longe da permanência.

Depois de uma série de três derrotas na Serie A, Paulo Fonseca somou a segunda vitória consecutiva no campeonato, com todos os golos a serem marcados no segundo tempo.

O 1-0, aos 49 minutos, chegou com autor improvável: Fazio aproveitou uma bola perdida na área, para atirar de pé esquerdo a contar. O cental não marcava para o campeonato desde abril de 2019.

Aos 62 minutos, um grande passe de Carles Perez encontrou Kalinic na área. O avançado até teve alguma dificuldade em dominar, mas depois atirou para aumentar a vantagem.

Apesar da diferença tranquilizadora, um dos golos mais celebrados pela equipa de Paulo Fonseca foi o 3-0. Perotti assistiu Zaniolo e o jovem médio voltou aos golos. Foi o primeiro desde dezembro e após uma lesão grave no joelho, que o levou a ser operado, naquilo que, em janeiro, parecia ser uma época perdida.

Zaniolo tinha regressado a campo no dia 5, fazendo 24 minutos. Jogou um minuto com o Parma no dia 8 e, neste sábado, entrou em campo aos 67 minutos, naquele que foi o encontro em que voltou a encontrar-se com as redes adversárias.

A Roma é quinta, neste momento, soma 54 pontos. Perseguem-na o Nápoles (menos um jogo) com 51 e o Milan (menos um jogo), com 49 pontos.

Já o Brescia é penúltimo, com 21 pontos, a sete do Lecce, que ocupa o primeiro lugar acima das posições de descida.