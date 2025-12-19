Taça de França: Brest perde na visita a equipa da quarta divisão
Avranches triunfa nos penáltis, regressa aos «16-avos» e sonha com campanha de 2017
O Brest – 11.º classificado do campeonato francês – foi eliminado da Taça na visita ao Avranches, emblema da quarta divisão (1-1, 5-4 após penáltis). Na noite desta sexta-feira, nos “32-avos”, o avançado Mama Baldé (ex-Sporting e Desp. Aves) foi totalista nos visitantes.
Num encontro de parada e resposta, geralmente equilibrado, o Brest ficou desfalcado aos 21 minutos, face à expulsão do central Le Cardinal. Pouco depois, aos 24 minutos, o avançado Sabihi adiantou o Avranches. Na resposta, aos 34m, o extremo Labeau-Lascary restabeleceu a igualdade.
No derradeiro desempate, o Avranches converteu os cinco penáltis, enquanto o Brest viu o avançado Del Castillo desperdiçar o primeiro remate.
Assim, o Avranches – oitavo classificado da quarta divisão francesa – mantém vivo o sonho de, pelo menos, igualar a histórica campanha de 2017, quando alcançou os “quartos” da Taça, sendo eliminado pelo PSG.
