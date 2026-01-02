Pascal Gross volta ao Brighton, após uma curta passagem no Borussia Dortmund.

O internacional alemão já tinha representado o clube inglês entre 2017 e 2024, para onde saiu, precisamente, para o Borussia Dortmund.

O médio de 34 anos assina um contrato válido até junho de 2027 e volta ao clube onde disputou 261 jogos.