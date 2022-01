O Brighton empatou com o Crystal Palace (1-1) em encontro referente à 22.ª jornada da Premier League, mas teve de esperar pelo minuto 87 para suspirar de alívio, depois de um penálti falhado e um golo anulado na primeira parte.



Ao minuto 38, Pascal Gross despediçou uma grande penalidade. Logo depois, Neal Maupay festejou um golo mas o lance foi anulado por falta sobre o guarda-redes Jack Butland.



O Crystal Palace chegou ao intervalo ainda com a baliza a zeros e adiantou no marcador na etapa complementar, por intermédio de Conor Gallagher (69m).



Porém, o Brighton seria compensado pelo infortúnio ao minuto 87, quando Joachim Andersen desviou a bola para o fundo da própria baliza.



A equipa da casa ocupa a 8.ª posição na tabela classificativa, à condição, enquanto o Crystal Palace fica no 11.º lugar.