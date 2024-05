Adam Lallana está de saída, mas o Brighton anunciou esta terça-feira a renovação de contrato com dois futebolistas: James Milner e Danny Welbeck.

O primeiro, médio de 38 anos, assinou um novo vínculo por mais um ano. O segundo, avançado de 33 anos, fica agora com um contrato válido até junho de 2026.

«Estou muito feliz pelo James e pelo Danny, ambos merecem estas renovações. As suas qualidades como jogadores e também como pessoas estão à vista de todos, por isso é uma excelente notícia para nós», disse o treinador Roberto De Zerbi, citado na nota divulgada.

James Milner, refira-se, chegou ao Brighton no verão de 2023, depois de deixar o Liverpool, a custo zero. Já Danny Welbeck foi contratado em 2020, ao Watford.

