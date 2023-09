O Brighton anunciou esta quarta-feira a contratação de Tatiana Pinto, internacional portuguesa que estava no Levante.

Em comunicado o clube inglês não detalhou os valores da transferência, a qual «está sujeita processos de regulação».

A jogadora de 29 anos chega ao emblema da Women’s Super League depois de uma época em que fez 12 golos e três assistências pelo Levante, além de ter representado Portugal no Mundial 2023.

Tatiana Pinto, que em Portugal se destacou sobretudo ao serviço do Sporting, regressa a Inglaterra, depois de já ter jogado no Bristol City.

We are delighted to announce the signing of Tatiana Pinto, subject to necessary regulatory processes. ✍ #BHAFC