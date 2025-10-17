Brigitte Bardot, musa do cinema nas décadas de 50 e 60, encontra-se hospitalizada em estado grave, há cerca de três semanas, após uma intervenção cirúrgica decorrente de uma doença grave.

De acordo com o jornal Le Figaro, o estado de saúde da atriz de 91 anos é considerado preocupante, embora os médicos se mantenham otimistas, uma vez que Bardot tem apresentado sinais de melhoria.

Ao longo de 21 anos de carreira, Bardot participou em 45 filmes e gravou mais de 70 canções, tendo sido também uma grande defensora dos animais.