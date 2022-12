A basquetebolista Brittney Griner foi libertada pela Rússia, informou o presidente norte-americano, Joe Biden, nesta quinta-feira.

«Falei com Brittney Griner há momentos. Está segura. Está num avião. Está a caminho de casa», tweetou o líder dos EUA sobre a jogadora das Phoenix Mercury.

A libertação de Brittney Griner envolveu uma troca entre EUA e Rússia, com Washington D.C, a libertar Viktor Bout, russo condenado por tráfico de armas e que estava preso há 12 anos, a cumprir uma sentença de 25 anos.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT