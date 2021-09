Kyrie Irving, jogador dos Brooklyn Nets, tem sido notícia por dar a sua opinião sobre assuntos polémicos, como teorias sobre a origem do universo, bem como na defesa da teoria da «terra plana». Agora volta a ser notícia por apoiar os «negacionistas» contra a vacina anticovid-19.

O jogador já tinha deixado bem clara a sua posição contra as vacinas, defendendo teorias da conspiração publicadas na internet e, agora, vai falhar o open day da equipa de Brooklyn por «questões sanitárias», isto é, ao contrário dos companheiros de equipa, Irving não foi vacinado.

Tyki, a tia do jogador, responsável pela sua fundação, veio a público defender o sobrinho, garantindo que há mais jogadores da NBA contra a vacina. «Há tantos jogadores além dele que não se querem vacinar que acho que vão acabar por encontrar uma forma de fazer valer a sua postura. O Kyrie fará o que tem de fazer. Não é uma questão religiosa, é uma questão moral», comentou.

Apesar da situação difícil, Kevin Durant, companheiro de Irvine nos Nets, procurou desvalorizar a polémica. «Confiamos no Kyrie e espero que, mais cedo ou mais tarde, possamos ter toda a nossa equipa junta», referiu.

Nets’ Kyrie Irving will not be at Media Day today in Brooklyn due to health and safety protocols, sources tell @TheAthletic @Stadium.