Willy Caballero renovou recentemente com o Southampton e vai representar o clube inglês até ao final da presente temporada, depois de ter assinado um contrato de curta duração. Aos 40 anos, o guarda-redes argentino provou que ainda é uma opção válida.



No Japão, Kazuyoshi Miura foi confirmado como reforço de uma equipa da quarta divisão, aos 54 anos. Ou seja, velhos são os trapos.



Porém, para evitar falhas na análise e o surgimento de nomes em divisões sem expressão dos vários continentes, muitos sem o estatuto de jogadores profissionais, o Maisfutebol limitou a sua observação fatual aos escalões superiores (primeira e segunda divisões) dos campeonatos europeus.



No Velho Continente, há meia centena de atletas com ou acima dos 40 anos nesses patamares competitivos e um deles é, como referimos, Willy Caballero. Aliás, os guarda-redes estão em larga maioria neste ranking de longevidade, naturalmente. Mas há espaço para defesas, médios e avançados.



Há um internacional português e um representante da nossa Liga na lista e o jogador mais velho tem uns modestos 46 anos.



VEJA QUAIS SÃO OS JOGADORES MAIS VELHOS DO FUTEBOL EUROPEU



[artigo atualizado]