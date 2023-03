Houve quem o colocasse insistentemente na posição errada. Houve quem o quisesse vender antes mesmo do arranque da temporada. Houve até quem o achasse curto para ser a referência ofensiva do Benfica.



O crime perfeito de Gonçalo Ramos é frequentemente calar os críticos. Sem fazer grande alarde. Dia após dia. Jogo após jogo. Acima de tudo, gols após gols. Já são 21 na atual época, sendo 15 na Liga.



Os bons samaritanos da gramática o preferem chamar de "oportuno". A língua portuguesa que me perdoe, mas eu, respeitosamente, acho muito mais interessante colocá-lo como "oportunista". Soa mais forte e apropriado.



O goleador encarnado é um exímio aproveitador de oportunidades. Um eficiente ladrão de ocasiões. Acredita em toda e qualquer bola. Espera o erro do defensor. Arrisca sempre que possível. Não à toa comemora como um pistoleiro.



Nada disso seria possível, entretanto, não fosse a nítida evolução na leitura de jogo. Seguramente, uma arma aniquiladora oferecida por aquele que mais acreditou nele, o responsável por arquitetar tamanha transgressão: Roger Schmidt.



A forma como passou a se posicionar depois da chegada do treinador alemão tem garantido boa parte dos "roubos" aos adversários. Um sorrateiro avançado de apenas 21 anos que caminha para ser a próxima grande venda do futebol português



Não há gol feio com Gonçalo Ramos. Feio é não fazer gol.

* Bruno Andrade escreve a sua opinião em Português do Brasil