Para além da mensagem deixada nas redes sociais, Bruno Fernandes também assinalou a conquista do título do Sporting com um vídeo divulgado pelo canal de televisão do emblema leonino.

«Muitos parabéns ao Sporting. Finalmente o jejum acabou, e esperamos que venha para ficar. Agora é festejar, desfrutar da noite», começou por dizer o agora jogador do Manchester United.

«Um agradecimento a todos os jogadores, a todo o staff, e também aos adeptos, que uma vez mais foram o 12.º jogador. Com o apoio que deram, fizeram com que este título fosse possível. Que compreendam que estar do lado da equipa vai ser sempre melhor, tornar a equipa mais forte. Um grande abraço a todos, e para o ano espero estar novamente na mesma situação, a enviar um vídeo de parabéns e a festejar um título convosco», acrescentou Bruno Fernandes.