A Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) decidiu, ao início da manhã desta quarta-feira, suspender qualquer negociação relativa às ações da SAD do Sporting.

Embora não seja relevada a razão desta medida, tudo indica que seja motivada pelas notícias relativas a um acordo com o Manchester United para a venda de Bruno Fernandes.

Eis a nota da CMVM:

O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários a suspensão da negociação das ações do Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, aguardando a divulgação de informação relevante.