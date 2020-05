Bruno Fernandes recorreu às redes sociais para dar o troco a Matic. Sempre com humor, como aconteceu de resto com o antigo jogador do Benfica, neste vídeo que foi divulgado anteriormente: «Há sempre uma distância entre o Benfica e o Sporting».



Na resposta, o ex-médio do Sporting publicou a imagem da equipa vencedora de uma «peladinha» do Manchester United, onde curiosamente estava Lindelof, outro ex-Benfica.



«Matic, há sempre uma distância entre a equipa vencedora e a tua», atirou Bruno Fernandes.