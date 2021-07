Outrora a cidade onde apanhava o autocarro e o metro para ir para os treinos. O concelho onde, de Milheirós a Gueifães, jogava à bola. Agora, a casa onde visita família e amigos quando pode e onde, esta quinta-feira, foi homenageado com a medalha de mérito (ouro), nos Paços do Concelho.

Bruno Fernandes recordou ao início desta tarde as memórias dos tempos de infância na Maia, local que o viu crescer para o futebol até uma carreira que já passou pelo futebol italiano, por um regresso a Portugal para o Sporting, até à seleção nacional e ao Manchester United em Inglaterra.

«Foi um caminho longo, obviamente que chegar onde cheguei custou e durou muito tempo. Apanhei muitas vezes o autocarro e o metro para os treinos. Infelizmente os meus pais nunca tiveram carta, carro e a minha passagem para os treinos era sempre por aqui, passei muitas vezes no centro da Maia. Tive de correr muitas vezes atrás dos autocarros. Lembro muitas coisas boas da infância, os meus amigos são daqui, faço questão de os visitar e continuarei a fazer sempre», disse Bruno, recordando outros episódios.

«Cresci muitas vezes também no Bairro do Sobreiro com o meu primo que morava lá, passei muito tempo a jogar lá à bola, depois em Milheirós, em Gueifães, em Vermoim. Sou um cidadão da Maia por completo. Os meus pais, os meus avós, viram crescer um menino que andava aqui a jogar à bola, que apanhava o metro para ir para os treinos e hoje, estar onde estou, é importante», afirmou.