Bruno Fernandes foi este domingo muito crítico com a organização do Mundial 2022. O internacional português falou ao flash-interview da Sky Sports e disse que está tudo mal.

«Sabemos tudo o que rodeia o Campeonato do Mundo, o que tem surgido nas últimas semanas, nos últimos meses, sobre as pessoas que morreram na construção dos estádios. Não estamos nada contentes com isso, de todo. Queremos que o futebol seja para toda a gente, que toda a gente seja incluída e se envolva no Mundial», começou por dizer.

«O Mundial é do mundo, é para toda a gente, não importa quem. Este tipo de coisas não pode acontecer em nenhuma altura. Mas um Mundial é mais do que futebol, é uma festa para os adeptos, para os jogadores, uma coisa que dá prazer ver e devia ser feita de uma outra forma.»

Bruno Fernandes criticou a violação dos direitos humanos, que segundo um relatório do The Guardian provocaram a morte de mais de 6500 trabalhadores estrangeiros, criticou a altura em que o Mundial vai ser jogado e criticou a falta de respeito no Qatar pelas pessoas.

Um posicionamento que marca uma diferença na seleção portuguesa, que até aqui não tinha tido uma manifestação tão contundente.

«Claro que jogar um Mundial agora é estranho. Não é exatamente a altura em que queremos estar a jogar um Campeonato do Mundo. Acho que para toda a gente, jogadores e adeptos, não é a melhor altura. As crianças vão estar na escola, as pessoas vão estar no trabalho e os horários não vão ser os melhores para se ver os jogos.»