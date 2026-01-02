Bruno Fernandes
Há 49 min
Bruno Fernandes no onze da Premier League de 2025
Equipa foi selecionada através da votação dos adeptos
Bruno Fernandes, médio do Manchester United, está no onze do ano de 2025 da Premier League votado pelos adeptos.
Esta época, o médio português de 31 anos e capitão dos Red Devils, conta com cinco golos e sete assistências pela equipa orientada por Ruben Amorim.
As chosen by you...— Premier League (@premierleague) January 2, 2026
The 2025 Premier League Fan Team of the Year! ✨
