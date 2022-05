Bruno Fernandes e Lindelof associaram-se à UNICEF para ajudar crianças e famílias afetadas pela guerra na Ucrânia. Os jogadores do Manchester United estão a promover o sorteio de camisolas e de outras experiências, como uma visita ao centro de treinos do clube com a presença do português e do sueco.

«Temos falado muito ultimamente, sobretudo no balneário. Sentimos que queríamos fazer algo mais para ajudar», explicou Lindelof, antigo defesa do Benfica, acrescentando depois: «No final, eu e o Bruno também faremos um donativo para o apelo.»

Com a aquisição de um «bilhete» por cinco libras, na seguinte ligação, os participantes habilitam-se a ganhar itens distintos como camisolas autografadas de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Lindelof, Pogba ou Ibrahimovic, ou uma experiência de dia de jogo com as seleções de Portugal e Suécia.