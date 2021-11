Bruno Fernandes marcou 18 golos na Premier League 2020/21, para além de cinco golos na Liga Europa, quatro na Liga dos Campeões e um na Taça de Portugal (28 no total). O registo baixou na presente temporada (quatro golos em 15 jogos), mas o internacional português tem uma boa explicação para esse facto.

Antes de mais, salienta Bruno Fernandes, o número de oportunidades criadas pelo médio tem subido, para além de ter acumulado seis assistências nos últimos sete jogos do Manchester United.

«Não estou a marcar golos porque estou a falhar a baliza. É tão simples como isso», atirou a brincar, acrescentando: «Nos últimos jogos, joguei mais recuado, porque mudámos de sistema, mas todos temos de nos adaptar. Sei que as pessoas estão preocupadas porque os números estão a baixar ligeiramente. Mas se os golos estão a baixar, as assistências estão a subir.»

Bruno Fernandes está habituado a conviver com as críticas: «As pessoas dão sempre mais importância aos golos do que a assistências ou uma grande exibição. No ano passado, diziam que eu marcava muitos golos, mas que marcava muitos penáltis e não fazia grandes jogos. Agora, faço grandes jogos, faço muitas assistências e as pessoas dizem que não faço golos. Haverá sempre um problema.»

Em declarações à Sky Sports, o antigo médio do Sporting manifestou o desejo de melhorar o seu registo. «Nunca estou satisfeito comigo próprio, quero sempre melhorar e tem melhores números. Ainda quero marcar mais golos que na época passada e vou dar o meu melhor para isso acontecer», salientou.

«As equipas agora conhecem-me melhor e não tenho o espaço que tinha ao início, porque vinha de Portugal e a maioria dos jogadores não sabia quem o Bruno era. Agora há um pouco menos de espaço e de tempo, portanto tenho de melhorar nisso e ser rápido a rematar e a passar», completou o Bruno Fernandes, que manifestou confiança no trabalho desenvolvido pelo técnico Ole Gunnar Solskjaer.