Bruno Fernandes foi uma das grandes figuras do Manchester United na goleada frente à AS Roma de Paulo Fonseca (6-2), a par de nomes como Cavani ou Pogba.



O médio português fez dois golos ou duas assistências, mas não considera que a noite tenha sido perfeita: «Foi uma noite muito boa. O desempenho da equipa foi top e o resultado foi muito bom. Podia ter sido melhor se não tivéssemos sofrido golos, mas fizemos um grande trabalho na segunda parte.»



«Como o treinador disse ao intervalo, tínhamos quatro partes para jogar. Perdemos a primeira, vencemos a segunda. No intervalo da eliminatória, estamos apurados. Mas temos ainda duas partes para jogar e temos de pensar em vencer novamente o segundo jogo», concluiu Bruno Fernandes.



Já nas redes sociais, o internacional luso decidiu brincar com o resultado ao intervalo (1-2): «Espero que não tenham deixado de ver o jogo ao intervalo.»

Hope you didn't stop watching at half-time 😂