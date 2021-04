Bruno Fernandes deu uma longa entrevista à publicação britânica Four Four Two em que recordou os tempos de infância, como apanha bolas do Boavista e «mini elemento da claque atrás da baliza», e falou da mudança do Sporting para o Manchester United após meses em que o seu nome esteve constantemente na ribalta.

«Não estava preocupado com a especulação. Houve muito barulho em relação à transferência no verão e nada aconteceu. Quando chegou janeiro, tinha a mente aberta. Não pensava se ia para o Manchester United ou não, estava simplesmente feliz a fazer o que estava a fazer», começou por dizer o médio.

«Eu estava feliz no Sporting e não sentia que tinha de sair. A minha família estava a viver bem, tudo estava bem», garantiu, explicando depois o motivo da mudança para os Red Devils.

«Sonhava em jogar na Premier League e o Manchester United era o meu clube de sonho. Eu via o Cristiano Ronaldo quando ele jogava lá e continuei a acompanhar o clube mesmo depois de ele sair para o Real Madrid.»

«Sou de um país em que o futebol está muito presente. Está sempre a dar futebol na televisão e a Premier League e a La Liga são as duas mais acompanhadas, após a liga portuguesa. Talvez a italiana também. Os meus amigos usavam fatos de treino do Manchester, Barcelona, Real Madrid, Milan. O Manchester United ainda era uma das melhores equipas do mundo quando eu estava a crescer», explicou.

Bruno Fernandes contou o que Solskjaer lhe pediu: «Disse-me para ser eu próprio, para me divertir, jogar o meu jogo. Disse que me viu no Sporting e que queria o mesmo Bruno aqui, alguém que tentava liderar a equipa. É importante que o clube confiasse em mim para ser eu próprio.»

O médio tornou-se de imediato numa figura importante do Manchester United, assumindo o papel de líder que lhe foi pedido. Bruno Fernandes diz que a equipa «ainda tem muito para melhorar» e admite que quando perdem, «a disposição não é a melhor». «Fico maldisposto no dia após uma derrota. A equipa queria uma mentalidade vencedora e precisava dela», explica o jogador português.

«A palavra que melhor me descreve é exigente. Tenho mau feitio quando perco. As pessoas sabem que não fico feliz quando perco. Já era assim quando eu era miúdo e não mudei, por isso já sabem como lidar comigo.»

«Normalmente, o meu pai liga-me no dia a seguir a um jogo, qualquer que seja o resultado. Se perdermos, ele não fala muito sobre o jogo, mas tem boas palavras para mim. Ele era jogador, assim como meu irmão. Dizem-me o que fiz de errado e o que posso fazer melhor na próxima vez», revela.

«Exijo muito de mim. Quero sempre melhorar, ser melhor e melhor. Nunca estou satisfeito com o que fiz num jogo, podemos sempre fazer mais. Nunca estou satisfeito com o meu desempenho ou quando marco ou quando assisto porque podia sempre fazer mais», acrescenta.

Com tanta pressão, Bruno Fernandes revela também o que faz para relaxar: «Brincar com os meus filhos, dormir uma sesta. Vejo muito futebol na televisão. Boavista e Sporting são os meus clubes favoritos em Portugal, mas vejo mais jogos do Sporting porque ainda tenho lá muitos amigos. Vejo jogos de qualquer liga porque acho que aprendo alguma coisa de qualquer jogo, qualquer jogador, qualquer divisão», frisou.

Questionado sobre o que o faria mais feliz no Manchester United, Bruno Fernandes afirmou: «Troféus.»

«O United está feito para troféus e todo o ambiente é em torno disso. Chegamos às meias-finais da Taça da Liga e perdemos com o City, não foi o suficiente. Não era o nosso momento - precisamos de estar em finais e ganhá-las.»