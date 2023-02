Bruno Fernandes foi um dos destaques da reviravolta do Manchester United frente ao Barcelona, que permitiu aos red devils avançarem na Liga Europa, e no final do jogo ainda arranjou energia para um momento especial com os filhos.

Num vídeo que circula nas redes sociais, o internacional português é visto a jogar com as duas crianças – uma menina e um menino – no relvado de Old Trafford, a casa do United.

Recorde-se que o Manchester United venceu o Barcelona na noite de quinta-feira por 2-1: Bruno Fernandes fez uma assistência.

Ora veja o momento de Bruno com os filhos: