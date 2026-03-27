Portugal vai defrontar o México na reinauguração do Estádio Azteca, na capital do país, na madrugada de sábado para domingo. Bruno Fernandes abordou a questão da altitude do reduto, a mais de dois mil metros acima do nível do mar.

«Não sabia, mas na Arménia era quase a mesma altitude. Fomos lá jogar e não senti grande diferença. Aqui é ainda mais alto, o muda sempre um bocadinho nos momentos de recuperação, temos de recuperar mais oxigénio. Falei com o Paulinho, ele diz que a bola viaja mais rápido no Azteca. É algo a que nos temos de adaptar, a atacar e a defender. Na receção saber que a bola vem mais rápido, tentar obter vantagem com remates fora da área e nos cruzamentos. É um teste para estarmos preparados no Mundial.»

Utilidade de Paulinho

«O Paulinho vai ser útil em campo, para fazer golos e ajudar os outros a marcar. Tem mais conhecimento do que nós dos mexicanos, se alguém quiser esses dados e ele vai dá-los. Mas o que espero é que ele possa ajudar. Tem muita qualidade, como muitos outros que não estão na lista, mas é sinal de que a Seleção tem muita qualidade.»